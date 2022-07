Ferienprogramm: Das klingende Mobil in den Gärten der Welt

Die Gärten der Welt in Marzahn laden zu einer Reise ein: Immer dienstags gibt es dort ein Ferienprogramm für Kinder. Mit dem "Klingenden Mobil" können sie in dieser Woche in die Welt der Musikinstrumente eintauchen. Von Corinne Orlowski