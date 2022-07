Die uckermärkische Flussauenlandschaft inspiriert Künstler und Künstlerinnen. Auf Einladung des Schwedter Kunstvereins kommen sie im Sommer an die Oder und arbeiten vor Ort in der Natur. Jetzt werden die Arbeiten des diesjährigen Pleinair in einer Ausstellung gezeigt. Von Riccardo Wittig

Galerie am Kietz / Gerberhaus in Schwedt

31. Internationales Landschaftspleinair "Wasser in der Aue"

Ausstellungseröffnung am Freitag, 29. Juli und 19.00 Uhr

bis zum 8. September