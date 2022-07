Der "Tresor" ist nicht nur in Berlin, sondern auch international einer der bekanntesten Techno-Clubs. Begonnen in einem Tresorraum des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses am Potsdamer Platz, ist er seit 2007 im Heizkraftwerk Mitte zuhause. Zum 31. Geburtstag ist dort jetzt eine umfangreiche Ausstellung zu sehen. Von Bruno Dietel