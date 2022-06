So alt, so aktuell und open air: Molières "Der Geizige"

Das Hans Otto Theater in Potsdam geht an die frische Luft: Am Freitagabend wird die Open-Air-Sommerbühne am Tiefen See eröffnet. Auf dem Programm steht Molières „Der Geizige“ – ein Stück, das unser Verhältnis zum Geld verhandelt, als sei es gerade erst entstanden. Von Bruno Dietel