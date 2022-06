Wegen Antisemitismusvorwürfen zu einem Gemälde bei der documenta ist die Ausstellung stark in die Kritik geraten. Unsere Kunstkritikerin Barbara Wiegand bedauert in ihrem Kommentar, dass der Ruf der documenta fifteen erneut gefährdet ist, nach anfänglich positivem Medienecho.

Nein, es gibt keinen Antisemitismus auf dieser documenta, so erste Eindrücke, bevor das umstrittene Banne ausgerollt wurde. Wohl aber klare Israel-Kritik, indem etwa ein Kunstkollektiv aus Gaza Ikonen der Westlichen Kunst nutzt,, auch um die israelische Militär-Gewalt gegen die Palästinenser anzuklagen. Sicher streitbare Bilder – aber auch im Kontext zu betrachten mit den ebenfalls ausgestellten Dokumentationen zur Lebens- und Arbeitssituation dieser Künstler im besetzten Gebiet.

Für Antisemitismus ist kein Platz auf dieser documenta – so auch die recht einhellige Meinung vieler Journalisten-Kollegen, die nach fast detektivischer Suche an all den Ausstellungsorten nicht fündig geworden waren – bevor das Banner hing, die vielmehr eine Konfrontation unserer Sicht mit dem globalen Süden entdeckten, deren Künstler so wie nie zuvor diese Weltkunstschau zu einer solchen machten.

Und jetzt? Doch? Die documenta – antisemitisch? Wie konnte sich die künstlerische Leitung nur so – pardon - ins Knie schießen – das kaputt machen, was sie an Anerkennung gewonnen hatte. Nicht nur, dass auf dem Banner der indonesischen Gruppe "Taring Padi" nicht mehr wegzudiskutierende antisemitische Inhalte zu sehen sind - was sonst sind Karikaturen von Soldaten mit Schweinegesichtern, die Helme mit dem Schriftzug Mossad tragen? auch, dass das andernorts bereits oft gezeigte Werk hier auf der documenta ausgerollt wurde, nachdem die meisten Journalisten nach den Vorbesichtigungstagen abgereist waren.

Das hätte nicht passieren dürfen, ja, es macht mich wütend – so, wie vorher die pauschalisierende Schlagzeile eines Boulevardblattes mich wütend machte, dass von einer documenta der Schande schrieb. Weil hier eine Chance vertan wurde, Debatten jetzt anzuschieben - mit geweitetem Blick - verschiedene Sichtweisen auch auszuhalten – Nicht kritiklos, aber mit einem geweiteten Blick auf die Kunst. Jetzt wird ein Kunstwerk zurecht entfernt, das gar nicht erst hätte gezeigt werden sollen.

Gerade nach all den Debatten im Vorhinein schwächt das Kuratorenteam hier seine Position auf vielleicht oder hoffentlich nicht irreparable Weise.