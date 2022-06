Jochen Distelmeyer galt mit seiner Band Blumfeld in den 1990er Jahren als einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten Hamburger Schule. Blumfeld ist längst aufgelöst und Distelmeyer solo unterwegs. In dieser Woche erscheint sein neues Album "Gefühlte Wahrheiten" - mit Liedern, so traurig wie ein einsamer Spaziergang. Von Hendrik Schröder