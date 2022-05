"Alles in bester Ordnung" und weitere Neustarts

Ordnung ist das halbe Leben und die andere Hälfte – das Chaos - hat keinen besonders guten Ruf. In der Komödie "Alles in bester Ordnung" – einem der Neustarts der Woche - spielt die Unordnung eine der Hauptrollen und ist in gewisser Weise sogar der Star. Von Alexander Soyez