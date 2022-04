Die Plattform YouTube hat schon einige Stars am Musikhimmel hervorgebracht. Die meisten wechseln zu großen Labels. Nicht so die Irin Orla Gartland. Trotz ihres Interneterfolges ist sie bei der Streamingplattform geblieben: Sie will selbst über die Musik bestimmen, die sie macht. Am Dienstagabend spielt Gartland im Frannz Club. Von Laf Überland