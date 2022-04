"Is This A Room" eröffnet das FIND-Festival

Das Doku-Drama "Is This A Room" erzählt die Geschichte der Whistleblowerin Reality Winner, die 2018 wegen Geheimnisverrats zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Das Stück hat am Donnerstag das FIND Festival an der Berliner Schaubühne eröffnet.