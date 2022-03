Der Debütroman des Briten Max Porter "Trauer ist das Ding mit Federn" wurde nicht nur in Großbritannien in höchsten Tönen gelobt. Im TD Berlin feierte am Freitag die Bühnenfassung der Kurzgeschichte Premiere. Und die kann durchaus mit der Buchvorlage mithalten, findet Theaterkritikerin Barbara Behrendt.