Ein Genuss: "The Elephant in the Room" im Chamäleon

Die französische Kompanie Cirque le Roux bietet mit "The Elephant in the Room" Physical Theatre, Akrobatik, viel Slapstick, und Filmästhetik der alten Hollywood-Ära. Am Donnerstag war Premiere im Berliner Chamäleon Theater. Von Frauke Thiele