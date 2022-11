Tobias Schick (SPD) hat am Mittwoch seinen ersten Arbeitstag als Oberbürgermeister von Cottbus. Er hatte sich in einer Stichwahl gegen einen Bewerber der AfD durchgesetzt. Vor seiner Amtseinführung kündigt er an, dass er mit den Menschen ins Gespräch kommen will. Es helfe nicht übereinander, sondern nur miteinander zu reden.