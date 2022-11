Die am Sonntag beginnende WM in Katar ist seit dem Moment der Vergabe an das Emirat sehr umstritten. Ein Boykott wurde aber zumindest bei den übertragenden ARD und ZDF nicht erwogen, sagt rbb24 Inforadio-Programmchefin Stephanie Pieper. Man sehe in der WM die Chance, eine breite Öffentlichkeit auf die schwierige Lage in Katar aufmerksam zu machen.