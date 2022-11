China beteiligt sich an einem Hamburger Hafen-Terminal - und das sorgt für Streit und Sorge in Deutschland. Am Montag endet offiziell die Einspruchsfrist für die Beteiligung. Der Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, Jörg Wuttke, stellt klar: China ist insgesamt deutlich abhängiger vom europäischen Markt als Europa von China.