"Unter den fünf Kandidaten, die zur Wahl standen, ist das Braunkehlchen das am stärksten gefährdete“, sagt Rümmler. Die Art sei vor allem auf offene Wiesen angewiesen. "Es passiert immer häufiger, dass zu früh und zu häufig gemäht wird. Und dann findet das Braunkehlchen einerseits keine Nahrung und andererseits geht auch die Brut verloren.“

Viele Grünflächen würden außerdem in Ackerflächen umgewandelt, um beispielsweise Futter anzubauen. "Das Braunkehlchen ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil des Ökosystems Wiese. […] Es wäre fatal, wenn das Braunkehlchen verschwinden würde.“

"Da kann auch jeder selbst ein Teil davon sein"

Der Nabu versucht mit der Wahl eines "Vogel des Jahres“ die Öffentlichkeit für bedrohte Arten zu sensibilisieren. Der Wiedehopf habe durch seine Wahl zum Vogel des Jahres 2022 viel Aufmerksamkeit erhalten, sagt Rümmler. Viele Nabu-Gruppen und die Nabu-Stiftung hätten Nistkästen für das Tier gebaut, was dem Tier zugutegekommen sei. "In Berlin […] hat in diesem Jahr zum ersten Mal nach 30 Jahren der Wiedehopf wieder gebrütet.“

"Beim Braunkehlchen müssen wir vor allem politisch vorangehen und was in der Agrarpolitik bewegen.“ Es müsse ein Bewusstsein geben, was die intensive Landwirtschaft mit der Natur mache. "Da kann auch jeder selbst ein Teil sein davon und einfach schauen: Wie ökologisch sind die Produkte, die ich kaufe?“, so Rümmler.