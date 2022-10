Das Kabinett in Brandenburg hat am Dienstag über mögliche neue Corona-Regeln beraten. Mit einer Ausweitung der Maskenpflicht auf Geschäfte und Behörden hat sich Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nicht durchsetzen können, sieht aber weiterhin gute Gründe dafür.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher sieht gute Gründe für eine moderate Ausweitung der Maskenpflicht. Seit Ende September habe es einen kontinuierlichen Anstieg der Infektionszahlen gegeben. Der Druck auf die Krankenhäuser habe spürbar zugenommen, meint die Grünen-Politikerin. Gerade habe sich das Niveau allerdings eingependelt, vermutlich auch aufgrund der Herbstferien, in denen viele Menschen verreisten.

Personalausfälle in den Krankenhäusern

"Wir hatten erhebliche Personalausfälle in unseren Krankenhäusern", gibt die Grünen-Politikerin zu bedenken. Nach Angaben der Landeskrankenhausgesellschaft konnten deswegen zehn bis 15 Prozent der Stationen nicht besetzt werden. "Deshalb sehe ich es auch weiterhin als meine Pflicht an darauf hinzuweisen, dass das eine schwierige Situation ist", so Nonnemacher.

Intensivstationen nicht unter Druck

Die Lage auf den Intensivstationen sei dagegen weniger angespannt, erläutert Nonnemacher. Davon, Covid wie eine normale Grippe zu behandeln oder eine "Durchseuchung" in Kauf zu nehmen, hält Nonnemacher nichts, bezeichnet solche Überlegungen als "gefährlich" und verweist auf die alte Bevölkerung Brandenburgs, die besonders gefährdet sei. Ein Drittel der Menschen sei über sechzig Jahre alt.