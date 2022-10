Grundsätzlich könnten Kommunen selbst entscheiden, die Straßenbeleuchtung abzuschalten, erklärt Düsterdiek. "Das ist immer eine Entscheidung, die die Gemeinde individuell treffen muss", sagt Düsterdiek.

Trotzdem gelte die allgemeine Verkehrssicherungspflicht, was auch die Straßenbeleuchtung betreffe. Eine Beleuchtungspflicht bestehe aber nur, wenn diese zur Gefahrenabwehr erforderlich sei. "Insofern ist eine Einzelfallprüfung erforderlich", so der Beigeordnete für Raumordnung, Gemeinde- und Stadtentwicklung. Beispielsweise in einem Wohngebiet, in dem es ab 23 Uhr sowieso kaum noch Fußverkehr gebe, könne man zu dem Entschluss kommen, auf eine Beleuchtung zu verzichten.

Düsterdiek: Gemeinden nutzen Zwischenlösungen

Auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger spiele eine Rolle. Manche Städte und Gemeinden nutzen deshalb Zwischenlösungen, etwa eine teilweise Abschaltung. "Sodass beispielsweise, wenn das möglich ist, nur jede zweite Straßenlaterne ausgeschaltet wird", sagt Düsterdiek.