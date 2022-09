Menschenrechtlerin: "In Russland ist Panik ausgebrochen"

Nach der von Putin angekündigten Teilmobilmachung gab es in Russland landesweite Proteste - in fast 40 Städten. Lange habe man sich "vor allem in den Großstädten mehr oder weniger verstecken können", aber jetzt sei der Krieg da, sagt die Historikerin und Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa.