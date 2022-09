Die Rundfunkkommission der Bundesländer hat in dieser Woche getagt, um zu besprechen, wie der Auftrag an die ARD verändert werden soll. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei in einer ernsten Lage, sagt die Medienstaatssekretärin der rheinland-pfälzischen Landesregierung Heike Raab (SPD).