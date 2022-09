Deutschlands wichtigster Gas-Importeur Uniper ist durch den Lieferstopp aus Russland bekanntlich in bedrohliche Schieflage geraten. Die Gasumlage - eine zusätzliche Abgabe von Verbrauchern und Unternehmen - sollte helfen, Uniper und andere zu stützen. Doch nun scheint der deutsche Staat den Energie-Konzern zu übernehmen zu wollen - und das hat womöglich Auswirkungen auf die umstrittene Gasumlage.

Hans-Peter Burghof ist Inhaber des Lehrstuhls für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Er ist sich nicht sicher, dass mit einer Verstaatlichung von Uniper sofort Gas für Verbraucher und Unternehmen günstiger würde: "Ich vermute, zunächst einmal nicht, man bleibt vermutlich zunächst auf den alten Verträgen sitzen. Aber möglicherweise entfällt die Gasumlage."

Gasumlage war schon immer "merkwürdig"

Ob diese bei einer Verstaatlichung überhaupt juristisch aufrecht zu erhalten wäre, wird im Moment ausgefochten. Der Ökonom hat die Gasumlage ohnehin als merkwürdig empfunden: "Man greift in private Verträge ein und setzt dann nochmal was drauf – so geht das eigentlich auch nicht richtig."

Wenn sie nun wegfalle, würde das alle entlasten. Die Belastung käme dann zwar später über Steuern - aber das Problem wäre immerhin in die Zukunft geschoben.

Dass damit nun eine Welle von Verstaatlichungen beginnt, glaubt Burghof nicht. Der Statt käme da an seine Leistungsgrenze. Man müsse sich deswegen darauf konzentrieren, nur noch wirklich systemrelevante Unternehmen zu retten. Das sei in der Vergangenheit - beispielsweise bei Tui - nicht immer so gewesen.