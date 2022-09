Im August 2021 zog der Westen in einer unrühmlichen Evakuierungsoperation aus Kabul ab und die Taliban ergriffen wieder die Macht. Für Kriegsreporter Marco Seliger hat sich schon lange vorher abgezeichnet, dass die internationale Intervention in Afghanistan in einem Desaster enden würde. Über die Gründe spricht er mit Sabina Matthay.