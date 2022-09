Die Ukraine hält dem russischen Angriffskriegs weiterhin stand. Es gelang ihr kürzlich sogar, einige Gebiete im Osten des Landes zurückzuerobern. Die Stärke der ukrainischen Armee liege in ihrem Führungsstil und an ihrer Fähigkeit, gut und schnell an Informationen zu kommen, sagt Ralph Thiele, Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft.