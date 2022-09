Die Bundesregierung hat den russischen Betreiber der PCK-Raffinerie in Schwedt unter Treuhandverwaltung gestellt - und Hilfen für die Raffinerie angekündigt. Es sei gut, dass es eine klare Zusage für die Beschäftigten gibt, sagt Rolf Erler, Bezirksleiter für Berlin und Brandenburg der Gewerkschaft IGBCE.

Erler lobte die Entscheidung der Bundesregierung, Rosneft Deutschland unter eine Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur zu stellen. Der Bezirksleiter der IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) sagte, es sei eine der wichtigsten Forderungen der Gewerkschaft gewesen, dass die Menschen künftig weder ihren Job verlieren noch schlechter bezahlt werden.

Mit der Treuhandverwaltung kann unter anderem die PCK-Raffinerie in Schwedt unabhängig von russischem Pipeline-Öl agieren.

Deutschland will Ende des Jahres kein Öl aus Russland mehr beziehen. Daher bemüht sich die Bundesregierung, eine Alternativ-Versorgung per Tanker über die Häfen Rostock und Danzig zu organisieren. Eine Rohölversorgung über Polen ist nur ohne russische Beteiligung an der PCK-Raffinerie möglich, das hatte die polnische Regierung zur Bedingung gemacht.