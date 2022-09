An diesem Samstag beginnt das Oktoberfest in München: Am Mittag wird "O'zapft" auf der Wiesn - trotz Corona. "Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn ein Fest und ein Signal der Lebensfreude in diesen Zeiten von München ausgeht", sagt Gabriele Weishäupl, jahrzehntelange Chefin der Wiesn.