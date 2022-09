Brandenburg will ein Hilfspaket für Unternehmen in der Region auflegen. Anders könne man kleine und mittelständische Unternehmen in der Energiekrise nicht retten, sagt Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Damit das Land Kredite aufnehmen kann, müsse der Bund eine Notlage erklären und die Schuldenbremse lockern.