Fahrgastverbandschef Wieseke: Bund und Länder müssen ernsthaft an Nachfolgeticket arbeiten

Der Fahrgastverband Berlin kritisiert, dass sich Brandenburg nicht am Berliner 29-Euro-Ticket beteiligen will. Verbandschef Jens Wieseke findet die Brandenburger Haltung unverständlich. Er fordert, dass Bund und Länder jetzt ernsthaft an einem bundesweiten Ticket ab Januar arbeiten.