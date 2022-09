Die Diskussionskultur bei Twitter führt zu "Fehlschlüssen und Irrtümern in politischen Entscheidungen". So hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert seinen Ausstieg erklärt. Im Vergleich zu anderen Ländern habe Twitter in Deutschland weniger Bedeutung, sagt Anna-Mareike Krause, Social-Media-Expertin vom rbb.