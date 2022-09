Der erste Wahlgang zum Oberbürgermeister in Cottbus hat noch keinen klaren Gewinner hervorgebracht. Für die beiden Kandidaten der SPD und der AfD geht es daher in die Stichwahl. BTU-Präsidentin Gesine Grande sieht darin eine Entscheidendung für die Zukunft von Cottbus.

Für Cottbus hänge viel davon ab, wie am Ende die Stichwahl am 09. Oktober ausgehen werde, sagt Gesine Grande, Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Der SPD-Kandidat Tobias Schick stehe für ein weltoffenes Cottbus, für eine Stadt im Wandel, im Wachstum.



"Wir brauchen junge Leute, wir brauchen junge Familien, wir brauchen spezialisierte Fachkräfte", so Grande. An der Universität seien ein Drittel der Studierenden aus dem Ausland. "Wir profitieren so von dieser Vielfalt, den vielen kulturellen Einflüssen."



Die Wahl zwischen Tobias Schick und dem Kandidaten der AfD, Lars Schieske, werde entscheiden, ob Cottbus die Chance des Strukturwandels wirklich nutzen kann und "eine innovative, weltoffene, attraktive, bunte, lebendige Stadt zu werden oder lokal verwurzelt viele Leute abschreckt, die dann eben nicht kommen werden", so Gesine Grande.