Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie hatte kürzlich noch ihr 70. Thronjubiläum gefeiert und war die am längsten regierende Monarchin in Großbritannien. Der Adelsexperte Thomas Kielinger sieht in ihr eine Ikone. Die Briten würden lange brauchen, um zu begreifen: Sie ist nicht mehr da.