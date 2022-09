Die steigenden Strompreise sind am Freitag Thema beim Treffen der Energieminister der EU-Staaten. Bei dem Sondertreffen in Brüssel soll es auch um mögliche Eingriffe in die Märkte für Strom und Gas gehen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer von der FDP, fordert schnelle Maßnahmen auf EU-Ebene.



"Wir müssen eine Strompreisbremse eben auch auf der europäischen Ebene einrichten in dieser Ausnahmesituation", so Beer. "Das heißt, es geht um ein Notfallinstrument in einer limitierten Zeit, wo der Markt aufgrund der äußeren Einflüsse durch den aggressiven Angriffskrieg Putins in der Ukraine aus dem Tritt geraten ist, um letztendlich die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, auf die Gesellschaft abzufedern."

Beer offen für zeitlich befristete Gewinnabschöpfung





Die FDP-Politikerin zeigt sich auch offen für eine zeitlich befristete Gewinnabschöpfung bei den Energieunternehmen. Laut einem Vorschlag der EU-Kommission sollen übermäßige Gewinne bei den Stromerzeugern abgeschöpft und an die Mitgliedstaaten umverteilt werden. Ziel ist, mit dem Geld dann Privathaushalte und Betriebe zu entlasten.