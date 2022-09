Katrin Vernau ist zur Interimsintendantin des krisengeschüttelten rbb gewählt worden - und soll nun aufräumen. Dass sie das kann, habe sie schon oft in ihrem Berufsleben bewiesen, meint der Vorsitzende des rbb-Rundfunkrates Dieter Pienkny. Er sei "heilfroh", dass eine Frau mit dieser Qualifikation gefunden wurde.

Der Vorsitzende des rbb-Rundfunkrates, Dieter Pienkny hat die neue Übergangsintendantin im rbb Katrin Vernau als Profi bezeichnet. Vernaus Qualifikationen seien beeindruckend - sie habe schon an vielen Stellen in ihrem Berufsleben bewiesen, dass sie aufräumen könne.

Pienkny: Vernaus Kernkompetenz seien "Aufräumarbeiten"

Außerdem kenne sie die ARD aus dem FF, so Pienkny. "Sie ist Managerin, sie hat eine ARD-Grundierung, ihre Kernkompetenz hat sie damit bezeichnet, dass sie Aufräumarbeiten leisten kann." Er sei "heilfroh eine solch qualifizierte Kandidatin" bekommen zu haben.

Die Kritik an Vernau vor der Wahl kann Pienkny nur in Teilen nachvollziehen. Es sei diffamierend, als "langer Arm des WDR" bezeichnet zu werden. Vorher war Vernau die Verwaltungsdirektorin des WDR. Nach ihrer Wahl am Mittwoch hatte Vernau angekündigt, einen Kassensturz im rbb machen zu wollen und eine neue Führungsriege zu bestimmen.