In der aktuellen Krise wächst die Kritik vor allem an Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Der Politiooge Wolfgang Schröder spricht von handwerklichen Fehlern und sagt, Habeck werde Opfer seiner eigenen Rhetorik. Aber auch andere in der Regierung müssten Korrekturen vornehmen.