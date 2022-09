Seit Samstag brennt der Wald am Brocken. Das Feuer war an einem beliebten Wanderweg zum höchsten Berg des Harzes ausgebrochen. Wärmebilder zeigen auch am Dienstag noch, dass sich der Brand unterirdisch ausbreitet. Thomas Balcerowski (CDU), Landrat des Landkreises Harz, sagt, es könne noch lange nicht "Feuer aus" gemeldet werden.