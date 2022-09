Der Strom wird gedeckelt, die Grundsicherung angehoben und es gibt Direktzahlungen für Rentner und Studierende sowie eine Wohngeldreform. Das hat die Bundesregierung nach langen Verhandlungen am Wochenende beschlossen. Das dritte Entlastungspaket setze bei denen an, die es am dringendsten benötigen, sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken.