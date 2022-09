50. Jahrestag des Olympia-Attentats in München

Am 05. September 1972 sind palästinensische Attentäter in das Quartier der israelischen Mannschaft der Olympischen Spiele in München eingedrungen. Dort töteten sie zwei Athleten und nahmen neun Sportler als Geiseln.

Nach rund 18 Stunden endete der Terrorakt mit einem Blutbad auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck. Insgesamt starben bei dem Attentat elf Sportler und ein deutscher Polizist.



Kurz vor dem 50. Jahrestag des Olympia-Attentats haben die Bundesregierung und die Angehörigen der israelischen Opfer eine Einigung über Entschädigungszahlungen erzielt. Diese sieht 28 Millionen Euro vor. 22,5 Millionen Euro zahlt nach Angaben des Bundesinnenministeriums der Bund, 5 Millionen Euro das Land Bayern und 500.000 Euro die Stadt München.