Flutkatastrophe in Pakistan: "Alles ist unter Wasser"

In Pakistan haben heftige Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt: Millionen Menschen verloren ihr Hab und Gut, hunderttausende Nutztiere starben und Millionen Tonnen Ernte fallen aus. Wo früher ganze Dörfer standen, sei nun nur noch ein riesiger See, berichtet Isabel Bogorinsky, Programmleiterin der Welthungerhilfe in Pakistan.