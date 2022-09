Woidke verteidigt das Vorhaben, abgeschaltete Kohlekraftwerke wieder anzufahren. Man müsse jetzt alles dafür tun, um sicher durch den Winter zu kommen. Dazu würden auch die Blöcke, die in Reserve sind, einen wichtigen Beitrag leisten. "Auf jeden Fall ist das ein richtiger Schritt, weil wir vor allem für die kommenden Monate, vielleicht sogar Jahre, Sicherheit in der Energieversorgung brauchen", so Woidke. Es müsse in jeder Ecke Deutschlands Strom da sein - auch, wenn es dunkel ist und der Wind nicht weht.

Woidke: Erneuerbare Energien müssen sicherer werden

Es bleibe aber die Frage, wie man sich schneller unabhängig vom Ausland machen könne, so der Ministerpräsident. Da werde die Kohle für die kommenden Jahre eine Rolle spielen. "Langfristig bin ich ganz klar dafür, noch schneller erneuerbare Energien auszubauen - da haben wir in Brandenburg einen sehr guten Stand - aber vor allem daran zu arbeiten, dass die erneuerbaren Energien zuverlässige Energien werden, um dann Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke in vielleicht zehn, zwölf, fünfzehn Jahren vollständig ersetzen zu können."

Mit Blick auf den Strukturwandel in der Lausitz betont Woidke, man sei im Plan: "Der Strukturwandel läuft ungebremst weiter, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Stand. Der Plan war ja - und den werden wir erreichen - bevor die Kraftwerke auslaufen, bevor die Blöcke abgeschaltet werden, neue Arbeitsplätze in ähnlicher und besserer Qualität zu haben und da sind wir auf einem guten Weg."