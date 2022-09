Die Union fordert, dass der Staat die Gasspeicher in Deutschland künftig stärker kontrolliert. Für Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) sind sie Teil der kritischen Infrastruktur. Deshalb könnten sie nicht rein privatwirtschaftlich organisiert werden, sondern der Staat müsse beteiligt werden.

Gasspeicher als "Teil einer politischen Manövriermasse"

Aus Freis Sicht dürften Gasspeicher deshalb auch nicht rein privatwirtschaftlich organisiert werden. "Diese Gasspeicher sind zu einem guten Teil dann eben auch an russische Unternehmen veräußert worden und damit Teil einer politischen Manövriermasse geworden." Stattdessen müsse der Staat eine Kontrollmöglichkeit haben.

Gasspeicher teils an russische Unternehmen weiterverkauft

Die Forderung ist in einem Beschlussentwurf für eine Vorstandsklausur enthalten. Sie findet am Donnerstag auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen statt.