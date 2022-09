In der Europäischen Union dürfen bald neue Corona-Impfstoffe eingesetzt werden, die an die Omikron-Variante BA.1 angepasst sind.



Grundlage ist eine Empfehlung, die die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag veröffentlicht hat. Die endgültige Entscheidung liegt bei der EU-Kommission, ihre Zustimmung gilt aber als Formsache.



Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht davon aus, dass die neuen Impfstoffe bereits kommende Woche in Deutschland ausgeliefert werden.