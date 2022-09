Alexander von Gersdorff, Pressesprecher des Wirtschaftsverbands Fuels und Energy, dem Verband der Mineralölindustrie verweist angesichts der gestiegenen Preise an den Zapfsäulen auf die Verbraucher, die zum Ende den Tankrabatt noch voll ausgenutzt hätten: "Die hohe Nachfrage hat wie erwartet dazu geführt, dass die meisten Tankstellen jetzt nicht mehr viel steuervergünstigtes Diesel und Benzin im Angebot hatten."



Der Sprecher von Fuels und Energy berichtet von einer Preisspanne in Berlin-Mitte von 16 Cent pro Liter an unterschiedlichen Tankstellen. Von Gersdorff begründet das damit, dass an den günstigen Tankstellen noch steuervergünstigen Kraftstoffen seien und an anderen nicht.



Zudem sei der Tankrabatt sei zu Anfang sofort umgesetzt und voll an die Kunden weitergegeben worden: "Von den 3,15 Milliarden Euro, die der Staat dazu zur Verfügung gestellt hat, nichts bei den Mineralölgesellschaften geblieben ist." Als Grund für die Teuerung am Anfang des Tankrabatts nennt von Gersdorff unter anderem stark steigende Benzin- und Dieselpreise auf dem Weltmarkt.