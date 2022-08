Am Tag nach dem Tod von Michail Gorbatschow erinnern sich seine politischen Weggefährten an den großen russischen Politiker. Theo Waigel, CSU-Finanzminister unter Bundeskanzler Kohl, war bei den entscheidenden Gesprächen auf dem Weg zur deutschen Wiedervereinigung dabei und sieht in ihr Gorbatschows Vermächtnis.