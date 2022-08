Mehr als 50 000 Soldaten werden sich in dieser Woche an einem geplanten großen russischen Militärmanöver "Wostok 2022" beteiligten. China ist auch dabei und demonstriere damit klar, an wessen Seite Peking in Zeiten des Ukraine-Krieges stehe, meint Tobias Lindner (Grüne), Staatssekretär im Auswärtigen Amt.