Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie findet am Samstag von 18 bis 2 Uhr in Berlin wieder die Lange Nacht der Museen statt. Für die erste Lange Nacht seit 2019 wird einiges aufgeboten. Statt einem wird es in diesem Jahr ganze vier Zentren geben, an denen Besucherinnen und Besucher zwischen verschiedenen Museen hin- und herwechseln können, erklärt Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin.

Um die verschiedenen Zentren in Charlottenburg, am Checkpoint Charlie, im Lustgarten und am Hamburger Bahnhof zu erreichen, habe man extra ein eigenes Mobilitätskonzept mit Bussen erarbeitet, so van Dülmen. "Es sind 70 Museen dabei und jedes macht ungefähr 10 Projekte, ob das Führungen, Sondervorträge oder Spektakel vor der Tür sind." Insgesamt kämen so rund 700 Veranstaltungen zusammen.

Expressführungen und außergewöhnliche Museen



Um möglichst viele Museen kennenlernen zu können, wird es sogenannte Expressführungen geben, die in etwa 20 Minuten durch ein Museum führen, erklärt van Dülmen. Um sich die persönlichen Highlights rauszupicken, empfiehlt der Geschäftsführer der Berliner Kulturprojekte, aber auch, einen Blick auf die Website der Langen Nacht der Museen zu werfen.

"Ich glaube, die Mischung macht's", sagt van Dülmen. Um neben den großen Museen, die immer dabei sind, auch kleinere Ausstellungsorte kennenzulernen, wie etwa das kleine Hanfmuseum, die Schatzkammer im Kulturwerk, oder auch das Samurai-Museum in Mitte, solle man sich deswegen auch einfach etwas durch die Nacht treiben lassen. "Ich glaube, jeder einzelne Ort hat irgendetwas für sich und am Ende ist es die Kombination."