Die Bundesregierung hat sich auf neue Corona-Schutzregeln ab dem Herbst geeinigt.

Bei einer Kabinettssitzung wurde am Vormittag beschlossen, dass es ab Oktober nur noch wenige bundeseinheitliche Regelungen geben soll. Dazu gehört, dass es bei der FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen bleibt.

Die Länder bekommen die Möglichkeit, bei einer angespannten Corona-Lage weitere Maßnahmen anzuordnen, etwa eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Davon soll es aber in der Gastronomie oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen in jedem Fall Ausnahmen geben, wenn ein negativer Test vorgezeigt wird.

Optional können sich die Länder entscheiden, auch frisch Geimpfte und frisch Genesene von der Maskenpflicht zu befreien.