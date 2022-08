Krim-Konferenz - Expertin: Lösungen liegen weit in der Zukunft

Am Dienstag findet eine Online-Konferenz zur Zukunft der Krim statt. Für Sarah Pagung, Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, geht es dabei vor allem um ein politisches Symbol. Möglichkeiten für eine Lösung des Konflikts lägen weit in der Zukunft.

Den Online-Gipfel zur Krim richtet die Ukraine aus. Dabei soll über Chancen und Wege gesprochen werden, die annektierte Halbinsel zurückzuholen. Es gehe allerdings vor allem darum, die Situation auf der Krim "in der internationalen Aufmerksamkeit zu halten", sagt Sarah Pagung. Sie ist Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Russland-Expertin: Man bräuchte Russland am Verhandlungstisch

Die Konferenz sei vor allem dafür da, ein politisches Symbol zu setzen. Konkrete Ergebnisse, dass die Krim bald wieder Teil der Ukraine wird, erwartet Pagung nicht: "Russland bräuchte man natürlich am Tisch, um so ein Ziel zu erreichen. Oder aber eben die Ukraine müsste die Krim militärisch zurückerobern." Beides sei aktuell aber nicht in Sicht, sagt die Expertin.

Pagung: Russischer Staat wird sich mit allem, was er hat, wehren

Möglichkeiten für eine Lösung des Konflikts lägen weit in der Zukunft. Die aktuelle Situation beschreibt Pagung so: "Die Ukraine und auch der Westen ist nicht bereit die russische Annexion anzuerkennen. Gleichzeitig ist Russland nicht bereit, die Krim wieder herauszurücken." Sie betont, dass der russische Staat sich mit allem, was er habe, gegen eine Zurückeroberung wehren werde.

Staaten rechnen Krim völkerrechtlich weiter zur Ukraine

Russland hatte die Krim 2014 militärisch besetzt und nach einem international nicht anerkannten Referendum annektiert. Fast alle Staaten rechnen die Halbinsel am Schwarzen Meer völkerrechtlich weiter zur Ukraine.