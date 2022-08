Der Verwaltungsrat des rbb hat die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger am Montag fristlos entlassen. Über ihre Nachfolge ist noch nicht entschieden. Man suche aber nach einer "Lösung von außen", sagt Sabine Jauer, Vorsitzende des Personal- und Mitglied des Verwaltungsrats.

Jauer sagt, dass am Dienstag in Potsdam wird darüber beraten werde, wie ein Interims-Intendant oder eine Intendantin für den rbb gefunden werden könne. Die Suche nach einer geeigneten Person nennt sie schwierig. "Wir brauchen externe Hilfe", das habe auch der Verwaltungsrat am Montag nochmals festgestellt.

Es gebe sehr viele Anforderung an den künftigen Interimsintendanten. Es müsse ein erfahrener Manager sein, der sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auskenne. Außerdem müsse er sich mit Finanzen, Vewaltung und mit juristischen Fragen gut auskenne. "Mir fehlt im Moment die Fantasie, wer das alles auf sich vereinen könnte", sagt Jauer.

Schulte-Kellinghaus führt rbb-Geschäfte

Die Personalratsvorsitzende begrüßte, dass Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus nun übergangsweise die Geschäfte des rbb führt. Er habe sich in den vergangenen Wochen sehr selbstkritisch und authentisch gezeigt, sagt Jauer. Große Entscheidungen werde es in den nächsten Wochen sowieso nicht geben. "Wir warten halt darauf, dass jemand quasi als Interimsmanager sich hier an die Spitze des rbb begibt für eine Übergangszeit und hiflt, unsere Geschäftsleitung neu zu organisieren."