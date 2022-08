Scholz in Kanada - Handelsexperte: CETA jetzt auf den Weg bringen

In Kanada sucht Bundeskanzler Scholz seit Sonntag nach Alternativen zu russischen Rohstoffen. Rolf Langhammer, Handelsexperte am Institut für Weltwirtschaft Kiel, sieht in dem Land einen vertrauensvollen Partner. Jetzt sei es wichtig, dass Deutschland das CETA-Abkommen zwischen der EU und Kanada ratifiziere.