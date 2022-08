Der rbb-Verwaltungsrat berät am Montag, ob der ehemaligen Intendantin Patricia Schlesinger fristlos gekündigt wird. So oder so braucht es eine Nachfolge. Die Skepsis gegenüber der aktuellen Geschäftsleitung sei angebracht, sagt Sabine Schiffer vom Institut für Medienverantwortung. Sie bringt eine neutrale Lösung an.