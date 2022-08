In Berlin und Brandenburg hat das neue Schuljahr hat begonnen. In Berlin gibt es so viel Schülerinnen und Schüler wie noch nie. Das liegt vor allem an geburtenstarken Jahrgängen - und an den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine, die mit ihren Müttern vor dem Krieg geflohen sind. Auf der anderen Seite fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Ein altbekanntes Problem, genauso wie die mangelhafte Digitalisierung und die hohe Sanierungsbedarf bei den Schulgebäuden.

Antonio Rosenberger ist im Landesschüler*innenausschuss (LSA) Pressereferent. Er sieht vor allem bei Corona Handlungsbedarf: "Wichtig ist, dass sich die Einstellung verändert, also dass Bildung wirklich als letztes eingeschränkt wird." Außerdem fordert er ausreichend Masken und Desinfektionsmittel.

Technische Ausstattung: Gigantische Schere zwischen Schultypen





Ein weiterer Dauerbrenner ist das Thema Digitalisierung, sagt Rosenberger: "An den Gymnasien ist die Ausstattung meistens schon relativ gut, an anderen Schulen aber eben kaum vorhanden, insbesondere an integrierten Sekundarschulen. Und da tut sich eben eine gigantische Schere auf zwischen den unterschiedlichen Schultypen."

Er fordert, dass die Pläne des Senats (z.B. ein Endgerät für jeden Schüler) schnell umgesetzt werden. Außerdem müssten die Lehrkräfte schnell fortgebildet werden. "Selbst wenn technische Infrastruktur vorhanden ist und die Lehrkräfte dann nicht damit umzugehen wissen, hilft das dann eben auch nicht."

Wunsch an Busse: Bessere Kommunikation und mehr Transparenz





Von Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) fordert Rosenberger mehr Transparenz und eine bessere Kommunikation als in der Vergangenheit: "Wir würden uns wünschen, dass die Senatorin mit den diversen Landesgremien in Kontakt bleibt und da auch wirklich die Stimmungen und die Meinungen von den Personen, die an den Schulen arbeiten oder lernen einholt."