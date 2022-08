Mit dem Citizen-Science-Projekt "Deine Emotionale Stadt" will das Futurium Stress- und Wohlfühlorte in Berlin identifizieren. Dazu startet eine neue App, in der die Menschen nach ihrem Gefühlszustand an verschiedenen Orten gefragt werden. Es gehe um die Wirkung der Stadt auf unsere Seele, sagt Eckart von Hirschhausen, Schirmherr des Projekts.